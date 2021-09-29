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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاكف المغربي يكشف أهمية أمن المعلومات في القطاع المصرفي .. فيديو

أموال
أموال

كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن أهمية أمن المعلومات وتطور التكنولوجيا في القطاع المصرفي، مؤكد أن هذا الأمر يلقى اهتماما كبيرا داخل القطاع بأكمله.

 

وأضاف عاكف المغربي، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أنه لدينا خبراء على مستوى عال في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا، مشيرا إلى أن أي عملية سطو يمكن اتخاذ إجراءات متبعة معروفة للتعامل معها واحباطها.


وتابع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه لدينا طرقا معينة للتعامل معها وعلى العميل الحفاظ على بياناته قدر الإمكان.
 

وفي السياق نفسه أشار عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تمويل المشروعات التنموية بـ 59 مليار جنيه، وهذا يعني أن البنك زاد فوق الـ 50%.

 

وتابع عاكف المغربي، أن :"هذا الأمر يدفع البلد ويعمل شمول مالي ويحارب الفقر"، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على دول العالم أجمع ومصر من أقل الدول تأثيرا الجائحة وهذا الأمر ظهر في معدلات النمو.

 

وأوضح عاكف المغربي ، أنه يرجع هذا الأمر لإجراءات كبيرة قامت بها الحكومة في بداية الجائحة، وأيضا اجراءات الاصلاح الاقتصادي والتي تمت سابقا.

 

وأضاف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، كلها أمور جعلت الاقتصاد المصري أقوى، وقادرا على الصمود في أي أزمة، متابعا أن جائحة كورونا خير دليل على قوة الاقتصاد المصري بلا شك.

عاكف المغربي بنك مصر القطاع المصرفي امن المعلومات تطور التكنولوجيا

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