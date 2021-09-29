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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | رونالدو يقود مانشستر يونايتد لتخطي فياريال.. برشلونة يتجرع هزيمة قاسية.. وسيراميكا كليوباترا يستعد للدوري بـ 9 وديات

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة، منذ الساعات الأولى من مدار اليوم، الأربعاء، حول الرياضة المحلية، والعربية، والعالمية، والتي جاء أبرزها كالتالي:

 

بهدف في الدقيقة 90+.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لتخطي فياريال

حقق مانشستر يونايتد، فوزا قاتلا من أمام نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتجرع هزيمة قاسية أمام بنفيكا


تلقى فريق برشلونة الإسباني هزيمة قاسية أمام مضيفه فريق بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "النور" في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.


بايرن ميونخ يكتسح دينامو كييف بخماسية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

 

 

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على دينامو كييف الأوكراني بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

جلسة خاصة.. تفاصيل رحيل ناصر ماهر عن النادي الأهلي


نجحت إدارة النادي الأهلي في إقناع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تغيير وجهته بعد التلويح بنقله الي قائمة الانتظار، ووافق بشكل نهائي علي الرحيل الي فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

 

تأكيدا لـ صدى البلد| بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي السابق رسميا

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الأهلي السابق حسين السيد الظهير الأيسر من صفوف نادي طلائع الجيش في صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


أوجستي يحضر مباراة الغرافة القطري والمنامة البحريني في كرة السلة

 

حرص اوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلي، علي التواجد في مدرجات الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبي .


صدى البلد ينشر الخريطة الزمنية الكاملة لانتخابات الأهلي الجديدة

 

انتهى مجلس إدارة الأهلي من وضع الخريطة الزمنية لانتخابات القلعة الحمراء لأربع سنوات جديدة من 2021 إلي 2025 .


9 وديات لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لانطلاق مباريات الدوري

عقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق، جلسة قبل عقب إنتهاء معسكر الفريق بشرم الشيخ لوضع البرنامج الخاص بالفريق في الفترة المقبلة.

 

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دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتجرع هزيمة قاسية أمام بنفيكا

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