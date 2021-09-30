الحكومة توافق على إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. نواب: نؤيد أي تشريع يسمح بتشجيع الاستثمار وجذب السائحين إلى مصر.. ومطالب بخطة ترويجية للآثار المصرية

وكيل سياحة النواب: نؤيد أي قانون يعزز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات

عضو سياحة النواب يؤيد جود تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالفنادق السياحية

برلماني : يجب إطلاق عروض جاذبة لتنشيط السياحة وخفض أسعار الفنادق



وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التى تتمثل فى تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة تشجع أي قانون يسمح بتشجيع الاستثمار وجذب السائحين الى مصر، لافتا أن حال عرض مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية على البرلمان سيتم مناقشته وبيان تحقيقه الأهداف المطلوبة من عدمه

قال عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة تشجع أي قانون يسمح بتشجيع الاستثمار وجذب السائحين إلى مصر، لافتا أن حال عرض مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية على البرلمان سيتم مناقشته وبيان تحقيقه الأهداف المطلوبة من عدمه.

واكد “هندي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أي قانون تعده الحكومة لا يعتمد إلا عن طريق مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا الى وجود قانون يضمن التسهيل على الفنادق لتشجيع جذب السائحين إلى مصر ويجب الاطلاع عليه ومناقشته وضمان تحقيق الهدف منه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حال عرض إحالة مشروع القانون إلي لجنة السياحة سوف تقوم بدعوة أصحاب الفنادق لمناقشتها في هذا الأمر للخروج بقانون قوي يضمن تقديم جميع التسهيلات لهم، مطالبا بضرورة ان تطلق الفنادق عروض لتشجيع السياحة الداخلية لجذب شريحة كبيرة من السائحين.

ومن جانبه أيد النائب سليمان عطيوة عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، فكرة وجود تشريع ينظم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت والفنادق وتيسير منحها.

وقال “عطيوة” فى تصريح خاص لــ"صدي البلد"، وجود تشريع منظم سيكون له فوائد كبيرة ستصب في صالح القطاع السياحي في مصر ولكن ننتظر عرض التشريع علي لجنة السياحة لمناقشته والموافقة عليه بعد ذلك من جانب البرلمان.

وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة العمل على خطة ترويجية للسياحة في مصر تستهدف جذب شريحة كبيرة من جميع دول العالم من السائحين إلى مصر.

وفي سياق آخر، طالب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إطلاق عروض جاذبة متنوعة لتنشيط السياحة الداخلية وخفض أسعار الإقامة بالفنادق.

وأكد “أبو الحمد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة السياحة وضعت خطة جيدة للتسويق ولكن ينبغي أن تكثف الوزارة جهودها لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر، لافتا الى أهمية إعداد خطة كاملة للتسويق والدعاية للسياحة المصرية بنوعيها الداخلية والخارجية وذلك تمهيدا لمواصلة النشاطات السياحية دون عوائق وذلك لفترة فيما بعد الجائحة.

وأكمل النائب حديثه قائلا:"محافظة الأقصر تمتلك ثلثي أثار العالم، تحتاج إلي مزيد من التركيز على كافة المشكلات التي تواجه المشتغلين بالخدمات الأثرية من بازارات وغيرها.