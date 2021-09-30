نجم الزمالك الأسبق: مصر سيكون بها لاعبون مثل كريستيانو رونالدو بعد 100 سنة.. فيديو

قال الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق ، إن مصر سيكون بها لاعبين مثل كريستيانو رونالدو بعد 100 سنة وهذا لان العقول التي تدير كرة القدم ومنظومة كرة القدم متأخرة وليس الأعبين ، مؤكدا أن الأعبين يوجد منهم الكثير .



واضاف أيمن يونس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الأعب محمد صلاح تم صناعته جيدا خارج مصر مؤكدا أن محمد صلاح الأن ظاهرة في الملاعب الأوربية .

واوضح أيمن يونس ، أن عالم كرة القدم في مصر بعيدا عم الأدوات التي تصنع أمثال صلاح ، مؤكدا أن مشاكل كرة القدم في مصر خارج الملعب وليست بداخلة .

وتابع ايمن يونس ، أن الخواجة كانت حياته مبنية علي الملعب علي التشجيع واستمتعوا بكل الفرق ، مؤكدا ان هناك مشجعين مشاهير وجاءت شهرتهم من التشجيع .