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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير منير زهران يكشف تفاصيل دخوله عالم الدبلوماسية

السفير الدكتور منير
السفير الدكتور منير زهرا

كشف السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، تفاصيل دخوله عالم الدبلوماسية، مؤكدا أنه يكن يفكر أن يكون دبلوماسيا.


وأضاف منير زهران، خلال لقاء له لبرنامج "كنوز الوطن"، للتليفزيون المصري،  تقديم الإعلامي أيمن عدلي، مساء اليوم الأربعاء، أن من حولي من المقربين كان يروني دبلوماسيا وبالفعل نصحني البعض بالاتجاه لهذا المجال كونه مناسب لي رغم عملي في مهنة المحاماة.


وأكد السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن وزارة الخارجية أعلنت عن وظيفة الملحق الدبلوماسي في الصحف، متابعا أنه زملائي ألحوا عليا ألا تضيع تلك الفرصة ولا بد من تقديم طلب للالتحاق بتلك الوظيفة.

 

فيما قال السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه نشأ فى عائلة متوسطة، ووالده كان من كفر الشيخ، قبل أن تكون محافظة فى ظل حكم الملك فاروق، وتعلم والده فى المساعى المشكورة بشبين الكوم بالمنوفية والتحق بكلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، وعمل محاميًا.


وأضاف السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن والدته كانت متعلمة فى المدارس المصرية والفرنسية، متابعا أن والدته كانت تعشق اللعب على البيانو وكانت لها مقالات، وكانت تكتب باسم غير اسمها الحقيقي وذلك لأن والده كان يرفض ظهورها فى الحياة العامة.


وأشار  السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن أسرته بالكامل كانت مثقفة، وأن والدته كانت تطلب منه بشكل مستمر وتوصيه " حب الغيط و إسعاد الغير، و أمشي كويس يحتار عدوك فيك.
 

منير زهران عالم الدبلوماسية وزارة الخارجية المجلس المصري أيمن عدلى

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