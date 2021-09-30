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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخريج اول دفعة صيادلة بجامعة السادات

صدى البلد

احتفلت كلية الصيدلة جامعة السادات بتخريج اول دفعة من الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، تحت رعاية  الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة.


 قال الدكتور احمد محمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، أن مهنة الصيدلي من اسمي المهن الطبية، مؤكدا ان فرحة الجامعة كبيرة بتخريج اول دفعة من كلية الصيدلة والتي تعد انجاز جديد يضاف الي انجازات الجامعة.

وأضاف أن فرحته كبيرة بفرحة الخريجين لأداء عملهم وخوض مجال العمل بكل شرف لأداء مهامهم في خدمة الوطن، مشيرا إلي أنهم حلفوا اليمين خلال حفل تخرجهم، في سبيل التحلي بالأمانة والشرف لأداء واجبهم الوطني في خدمة مصر وابنائها.

وأعرب عبد الله احمد عبد العليم، الطالب الحاصل علي المركز  الاول بكلية صيدلة جامعة السادات، عن سعادته بتفوقه، مؤكدا أن أسرته السبب الأول بعد ربنا لنجاحه وتفوقه، موضحا أنه يحلم بأن تكون مصر رائدة في عالم صناعة الدواء، مشيرا إلي فخره كصيدلي بمبادرات شركات الأدوية الوطنية في هذا الشأن، مؤكدا أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تكون رقم 1 في هذا المجال.


جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر حسين ممثل عن شركة ديفارت لاب، والذي اعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل تخرج الدفعة الأولي لصيادلة جامعة السادات، مشيرا إلي أن مشاركة الشركة  جاءت في إطار القيام بدورها المجتمعي ودعم المنظومة الصحية في مصر ابتداءا من كليات الطب والصيدلة، مؤكدا علي تقديم كل أوجه العون  للصفوف الأولي في جيش مصر الابيض في مواجهة جائحة كورونا.

حضر حفل الخريجين، عدد من نواب رئيس الجامعة و عمداء كليات الجامعة و اللواء أركان حرب تيمور موسي ابوالمجد رئيس مجلس إدارة سايلو فودز و الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور فيصل محمد جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية و الدكتور ألفت مصطفي غراب رئيس شركة أكاديما، بالإضافة إلي حضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والنقابية والتشريعية من محافظة المنوفية وخارجها.


أشرف علي فاعليات الحفل الدكتور محمد  عبد الخالق إسماعيل وكيل كلية الصيدلة لشئون  التعليم والطلاب.

 

جامعة السادات كلية الصيدلة حفل تخرج أخبار الجامعات الصيادلة

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