نشرة أخبار العالم.. 100 جرعة للقاح في الطريق لـ مصر.. انهيار تاريخي لليرة التركية.. الأمم المتحدة تهدد إثيوبيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تهدد بحجب يوتيوب وشن حرب على إعلام ألمانيا.. تفاصيل

هددت الرقابة الحكومية الروسية بحجب موقع يوتيوب في البلاد انتقاما من منصة الفيديو المملوكة لشركة جوجل التي حذفت قناتين باللغة الألمانية تابعتين لمحطة "RT- روسيا اليوم" الممولة من الكرملين بزعم نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

تركيا تسحب المرتزقة السوريين من ليبيا

كشفت مصادر عسكرية ليبية عن بدء تجميع المقاتلين الأجانب في معسكرات، تمهيداً لنقلهم خارج البلاد قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتين مع المغرب.. وبروكسيل: ندعم المملكة ولا شرعية لـ البوليساريو

قرّرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إلغاء العمل باتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي ومملكة المغرب، الأولى تخصّ التفضيلات الجمركية لمنتجات من أصل مغربي وأخرى تخصّ اتفاقية الصيد البحري المستدام، وذلك بسبب وجود منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

البرهان لـ مبعوثة القرن الأفريقي: السودان حريص على استقرار الجارة إثيوبيا

أكد الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الاربعاء، لمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أن السودان حريص على استقرار الجارة إثيوبيا.

تعليق حركة النهضة على اختيار نجلاء بودن رئيسة للوزراء التونسية

دعت كتلة حركة النهضة الإخوانية في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، رئيس الحركة راشد الغنوشي ومكتبه للانعقاد، وذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة البرلمان للعمل.

طالبان تواجه كارثة.. نفاد احتياطي البنك المركزي الأفغاني بالدولار

أفادت وكالة رويترز للأنباء، عن تقرير أعده المانحون الدوليون لـ أفغانستان، أن معظم احتياطات البنك المركزي الأفغاني النقدية بالدولار، نفدت في الأسابيع التي سبقت سيطرة حركة طالبان على البلاد.

بولندا تعلن إرسال أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

أعلنت الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، إرسال أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مصر.

بعد نشرها سلسلة من فضائحه.. ترامب يهاجم متحدثة البيت الأبيض السابقة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ما جاء في كتاب المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، بأنه غير صحيح.

مستمرة في الانحسار.. الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات ووفيات كورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انخفاض حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضية.

البيت الأبيض يكشف سبب عدم الإبقاء على عدد من القوات بأفغانستان

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الامريكي جو بايدن قرر عدم زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان لعدم المخاطرة بخسارة المزيد من الجنود.

انهيار قياسي ..الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار

سجلت الليرة التركية اليوم الأربعاء، هبوطاً قياسياً، هو الادنى في تاريخها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي.

لن نصمت على هذا العار.. الأمم المتحدة تهدد إثيوبيا

قال مسئول الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن الأزمة في إثيوبيا بمثابة "وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي" ونحن لن نصمت علي ما يحدث في إثيوبيا، حيث يموت الأطفال وغيرهم جوعا في إقليم تيجراي في ظل ما وصفته الأمم المتحدة بحصار من قبل حكومة آبي أحمد علي الإقليم، ومنع وصول الطعام والإمدادات الطبية والوقود.

هددت فرنسا بـ "اتخاذ إجراءات انتقامية" بعد أن رفضت المملكة المتحدة ثلاثة أرباع جميع الطلبات المقدمة من القوارب الفرنسية للصيد في مياه جزر القنال.

لابيد يطير إلى البحرين لافتتاح سفارة إسرائيل بالمنامة.. إلى أين يصل التطبيع؟

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم “الأربعاء”، عن توجه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين الخميس المقبل لافتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة في إطار التطبيع في العلاقات بين الحكومتين.

الوصول إلي نقطة الانهيار.. أزمة عنيفة تضرب بريطانيا وإفلاس 9 شركات عملاقة

قال مكتب أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن شركات الطاقة Igloo و Symbio و Enstroga قد أفلسوا وتوقفوا الإنتاج تماما، وهذه الشركات هي أحدث ضحايا أزمة الطاقة في أعقاب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز في جميع أنحاء العالم، وتعرضت 9 من شركات موردي الطاقة للإفلاس في المملكة المتحدة منذ بداية سبتمبر.

صفقة أسرى الأكبر من نوعها بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي

أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي ابرمت صفقة هي الأكبر في محافظة تعز، لتبادل أكثر من 200 أسير من الجانبين بوساطة محلية، وبعد وقت طويل من التفاوض، الذي قاده فريق محلي من القانونيين، وتم خلالها مبادلة المقاتلين الحوثيين بمدنيين تم اختطافهم من الطرقات.

الأمم المتحدة : ندعم جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

شدد منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الاربعاء، على ضرورة تجميد خطط الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية بشكل دائم.

تونس.. قرار عاجل من قيس سعيد بشأن مستشاريه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا جمهوريا حمل رقم 133 لسنة 2021 بإنهاء مهام معز الورتاني المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني ابتداء من الأول من أكتوبر.

بايدن يرفض عقد لقاء مع محمود عباس في الأمم المتحدة.. ما السبب؟

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض طلباً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للاجتماع الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأمريكي

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الاثنين الماضي، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ارتفاع تاريخي في أسعار الغاز الأوروبي

بلغ سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 1050 دولارًا لكل 1000 متر مكعب، وفقًا لبيانات التداول المستقبلية.

الجزائر تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تشديد إجراءات التأشيرات

استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، سفير فرنسا لديها للاحتجاج على قرار باريس تقليص عدد تأشيرات السفر الممنوحة للجزائريين.

سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى بحادث مروع في إسرائيل.. شاهد

اصطدمت حافلة تقل 40 راكبا معظمهم من الأطفال والمراهقين، اليوم الأربعاء، بسيارة أجرة وشاحنة صغيرة على الطريق رقم 89 في منطقة الجليل شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة العشرات.

جورج قرداحي يوجه أول طلب لـ مصر منذ توليه وزارة الإعلام اللبنانية

وجه جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، اليوم الأربعاء، طلباً إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري حسين زين، بإعطاء تعليماته للمسؤولين في مصر للإبقاء على استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي المصري نايل سات.