إسلام عادل: المنافسة بالدوري قوية وهويديى سيكون ضمن أول 9 أندية بالجدول

قال إسلام عادل، مدرب فريق هويدي، إن الفريق مُقبل على تجربة جديدة ومختلفة من المنتظر أن تكون قوية للغاية، موضحًا أن ناديه دائمًا ما يكون موفقًا ويكتشف لاعبين جدد.

وأضاف إسلام عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن المنافسة الموسم المقبل صعبة للغاية، وهو ما يجعل البعض يُصنف فريق هويدي كأقل الأندية الموجودة، إلا أنه يحترم جميع الأراء.

واستكمل تصريحاته، أن تامر مصطفى المدير الفني لفريق هويدي استعان في صفقات الفريق بعدد من اللاعبين الذين سبق ودربهم في نادي كوكاكولا، للانسجام مع الفريق سريعًا، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يعرفون جيدًا طريقة لعب مدربهم.

واختتم إسلام عادل علي فتحي انضم إلى الفريق أيضًا بالإضافة إلى حسن دسوقي الذي بات قريبًا من التوقيع، ونركز جيدًا لبدء الموسم بشكل قوي، وسنكون من أول 9 أندية بجدول الدوري الممتاز».

