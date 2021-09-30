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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وصول نسبة التدخين بين طلاب الجامعات بلغت 16.5% أمر يجب الانتباه له

صدى البلد

قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن ارتفاع نسبة التدخين بين طلاب الجامعات من الأمور الذي يجب النظر لها بعين الاعتبار، موضحا أنه يجب أن يكون هناك دور قوي لجمعية مكافحة التدخين ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة التبغ واستخدامه من قبل الشباب.

 

ونوه كدواني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاعلام عليه دور كبير في مكافحة هذه الظاهرة بالاضافة إلى الدراما والتي عليها دور كبير أيضا،  موضحا اننا في حاجة للبعد الأمور الخاصة بالترويج والإعلان لمنتجات التبغ، مؤكدا على جهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة.

 

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن طلاب الجامعات يجب أن يكونوا على دراية بخطورة هذا الأمر، حيث أن وصول هذه نسبة التدخين 16.5 % في الجامعات ، أمر يجب أن ننتبه له.
 

وشددت الدكتورة راندا أبوالنجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، على أهمية مكافحة التبغ والاثار الصحية والاقتصادية المدمرة لاستهلاك التبغ، مشيرة إلى أن التبغ يكلف المصريين 90 مليار جنيه كل عام أي ما يعادل 2,1% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت راندا الو النجا  إن الاستثمار الان في تدابير مكافحة التبغ سيوفر أكثر من 249 مليار جنيه مصري، وأن التبغ المسخن من الانواع المستحدثه الان والتى تزعم الشركات المنتجة انه اقل ضررا على أساس انه يسخن ولا يحرق، وهذا الكلام غير حقيقي لانه يحتوي على سموم مثل الدخان العادى.


وعن الوضع الحالي لاستهلاك التبغ في مصر، قالت أبوالنجا، ان نسبة مدخني التبغ الحاليين 22,7% من البالغين وترتفع إلى 43,5 بين الرجال، وأكثر من 80 % مدخنون يوميًا وأن نسبة التدخين بين طلاب الجامعات بلغت 16,5 %وارتفعت إلى 29% بين الذكور، وأن متوسط الانفاق الشهري على السجائر المصنعة بلغ 410 جنيهات.

البرلمان وزارة الصحة جامعات المجتمع المدني لجنه الدفاع والامن القومى

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