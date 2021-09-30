مبروك عطية: الإنسان خبير بما يذهب وحشته.. وأم كلثوم لا يعلى عليها

أكد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بسوهاج سابقاً، أن للإنسان يذهب الوحشة عن نفسه بأي طريقة كانت، موضحاً أن الحديث عن مصنفات أو هيبة يكون في وجود الناس بمسرح أو خلافه وليس بمفردهم، وكل واحد أدرى بما يؤنس وحشته.

وقال عطية خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر والحديث عن حكم الغناء وسماع الموسيقى:" أقسم بالله منذ الكتاب وحتى وقتنا هذا ما لي هوى، فأنا أسمع فيروز وعبد الوهاب، عبد الحليم ونجاة، ولا يعلى على أم كلثوم"، مضيفاً:" احنا جيل عبد الناصر، وأم كلثوم ضاربة في العمق".

حرمانية سماع القرآن في تلك المواضع

ولفت عطية إلى أن القرآن الكريم هو أعلى المراتب سماعاً وتلاوة يحرم في بعض الأوقات يحرم سماعه، موضحاً أن الحرمانية تكون حين يشغل المسلم عن أداء الفريضة في موعدها أو أن يكون عائقا أمام أداء الوظيفة على الوجه المراد لها.

ولفت عطية، إلى أن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والظروف، والزمان والمكان، مستشهداً بما فعله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تغيير آرائه عما كانت عليه في العراق بانتقاله إلى مصر.

حكم سماع الأغاني

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأغاني من حيث الكلمات، حكمها كالشعر؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وأوضح «وسام»عبر فيديو البث لمباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم سماع الأغاني ؟ أن كلمات الأغاني إذا كانت مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو إلى تعد على حدود الله، فإن الغناء في هذه الحالة من حيث الكلمات؛ جائز.

وأضاف أن من الشعر ما فيه نصرة للإسلام كمدح الحبيب والصحابة وآل البيت، مؤكدًا أن هذا الحكم يختلف عن الهيئة التي يظهر فيها المغني أو المغنية أثناء سرده للكلمات، بما يكون فيه من العٌري وكشف العورات التي أمر الله بسترها.

وأشار إلى أن مثل هذا الأغاني التي تدعو صراحة أو ضمنًا إلى تعدي حدود الله، هي من الموبقات والآثام التي تكون على صاحبها ولا يجوز للإنسان أن يشغل وقته بسماعها أو مشاهدتها.

وألمح إلى أن من آلات المعزف التي أجازها الشرع للنساء؛ الضرب بـ الدف، مشيرًا إلى ما روي عن عبد الله بن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ورجع من بعض مغازيه- فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا (وفي رواية: سالمًا) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: "إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)، فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي". فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ...».