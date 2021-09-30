نشرة المرأة والصحة| كيف تؤثر العلاقات الرومانسية على صحة قلبك؟.. كل ما تريد معرفته حول حصوات المرارة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

يعرف معظمنا عن الشعور المثير للدوار بالحب - الخفقان الأولى للقلب.

وحتى العلم يوافق على أن الوقوع في الحب مفيد للجسم ، وخاصة القلب. في يوم القلب العالمي هذا ، دعونا نفهم المفهوم بشكل أفضل.

وفقًا للدكتور فيفيك ماهاجان ، استشاري أمراض القلب التداخلية ، مستشفى فورتيس كاليان ، والدكتور كيدار تيلوي ، استشاري الطب النفسي ، مستشفى فورتيس مولوند ومستشفى فورتيس هيرانانداني ، فاشي ، عندما يكون المرء في علاقة جيدة وصحية ، فإنهم يواجهون العديد من العوامل الجسدية والعقلية الفوائد الصحية.

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التغذية منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت أن الكثير من الأشخاص يعانوا من التهاب المرارة، وتحدث نوبة المرارة نتيجة للعديد من الأسباب.

وتتسبب نوبة المرارة عادة ألمًا مفاجئًا يزداد سوءًا، وقد تشعر به في أعلى يمين أو وسط بطنك ، أو في ظهرك بين لوحي كتفك ، أو في كتفك الأيمن.

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشارى عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن الرحم المقلوب هو انحناء الرحم إلى الخلف أي في الاتجاه المعاكس لعنق الرحم، وقد تولد به عدد من السيدات أو يتعرضن له نتيجة للإصابة ببعض الأمراض أو الخضوع للعمليات الجراحية.



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، لا يأتي الرحم المقلوب مصحوبًا بأي أعراض ولكنه قد يسبب لبعض النساء مشكلات عديدة منها ألم في المهبل أو أسفل الظهر أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وألم أثناء الدورة الشهرية وكثرة التبول والشعور بالضغط في المثانة.

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن مشكلة الدهون التي يعاني الكثير منها وخاصة بمنطقة البطن والتي تسمي بالكرش فهي تجعل الجميع يعاني من مظهره وتعرض الدهون الزائدة البعض للاحراج والاستتغناء عن الكثير من الاطعمة و اتباع نظام غذائي كم هو قاسي ومجهد ولذا اتجهنا الي عملية شفط الدهون من منطقة البطن والخصر للتخلص من الدهون العنيدة الموجودة بتلك الأماكن.