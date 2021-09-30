عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كيف تؤثر العلاقات الرومانسية على صحة قلبك؟.. كل ما تريد معرفته حول حصوات المرارة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

يوم القلب العالمي: كيف تؤثر العلاقات الرومانسية على صحة قلبك؟

يعرف معظمنا عن الشعور المثير للدوار بالحب - الخفقان الأولى للقلب.

 وحتى العلم يوافق على أن الوقوع في الحب مفيد للجسم ، وخاصة القلب. في يوم القلب العالمي هذا ، دعونا نفهم المفهوم بشكل أفضل.

وفقًا للدكتور فيفيك ماهاجان ، استشاري أمراض القلب التداخلية ، مستشفى فورتيس كاليان ، والدكتور كيدار تيلوي ، استشاري الطب النفسي ، مستشفى فورتيس مولوند ومستشفى فورتيس هيرانانداني ، فاشي ، عندما يكون المرء في علاقة جيدة وصحية ، فإنهم يواجهون العديد من العوامل الجسدية والعقلية الفوائد الصحية.

 

كل ما تريد معرفته حول حصوات المرارة

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التغذية منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت أن الكثير من الأشخاص يعانوا من التهاب المرارة، وتحدث نوبة المرارة نتيجة للعديد من الأسباب.

وتتسبب نوبة المرارة عادة ألمًا مفاجئًا يزداد سوءًا، وقد تشعر به في أعلى يمين أو وسط بطنك ، أو في ظهرك بين لوحي كتفك ، أو في كتفك الأيمن. 

 

مشاكل وتأثير الرحم المقلوب على الحمل.. استشاري نساء يوضح

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشارى عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن الرحم المقلوب هو انحناء الرحم إلى الخلف أي في الاتجاه المعاكس لعنق الرحم، وقد تولد به عدد من السيدات أو يتعرضن له نتيجة للإصابة ببعض الأمراض أو الخضوع للعمليات الجراحية.


وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، لا يأتي الرحم المقلوب مصحوبًا بأي أعراض ولكنه قد يسبب لبعض النساء مشكلات عديدة منها ألم في المهبل أو أسفل الظهر أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وألم أثناء الدورة الشهرية وكثرة التبول والشعور بالضغط في المثانة.

 

بدون أدوية.. الحل الأمثل للتخلص من الكرش

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن مشكلة الدهون التي يعاني الكثير منها وخاصة بمنطقة البطن والتي تسمي بالكرش فهي تجعل الجميع يعاني من مظهره وتعرض الدهون الزائدة البعض للاحراج والاستتغناء عن الكثير من الاطعمة و اتباع نظام غذائي كم هو قاسي ومجهد ولذا اتجهنا الي عملية شفط الدهون من منطقة البطن والخصر للتخلص من الدهون العنيدة الموجودة بتلك الأماكن.

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقلة لها

الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف من ألمانيا وعيادات متنقلة لدعم مبادرة "حياة كريمة"

الظهور الأول لكيروش .. منتخب مصر يواجه ليبريا وديا استعدادا لموقعة ليبيا

هنية: إسرائيل لن ترى أسراها دون تنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية

الجمعة.. أول أيام تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر أكتوبر.. تفاصيل

ذكرى مولد النبي.. أمور داوم على فعلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ