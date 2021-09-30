لأول مرة في تاريخها.. الصين تطلق قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس

تخطط الصين لإطلاق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام مع عرض نموذج للقمر الصناعي الجديد في معرض الصين الدولي الـ13 للطيران والفضاء، حسبما ذكر مطور القمر الصناعي.



ووفق ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية، قالت أكاديمية شانجهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لهيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إن الصين ستدخل حقبة جديدة من استكشاف الشمس بإطلاق هذا القمر الصناعي.



وأوضحت الأكاديمية، أن الحمولة الرئيسية للقمر الصناعي ستكون مطيافا شمسيا لتصوير خطوط إيتش ألفا، وسيلتقط المطياف صورا للشمس في طيف إيتش ألفا. كما سيساعد الباحثين على ملاحظة التغيرات في الشمس أثناء التوهجات الشمسية؛ مثل التغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي للشمس والتغيرات في سرعتها.



وفي الوقت الذي أنشأت فيه الصين شبكة أرضية لمراقبة الشمس وحققت إنجازات في مجالات بحثية مثل الطيف الشمسي والمجالات المغناطيسية الشمسية، إلا أنها لم تقم حتى الآن باستكشاف الشمس من الفضاء.



وفي هذا الاطار، يأمل الخبراء الصينيون في أن يؤدي استكشاف الشمس من الفضاء إلى تعزيز بحوثهم الأساسية بشأن الشمس، ودفع تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة ذات الصلة، والمساهمة في أبحاث الفيزياء الشمسية الدولية.