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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعطل حركة الطيران وتأجير 5 رحلات والسبب سلحفاة تتجول على المدرج

مطار
مطار

اضطر مطار في طوكيو إلى تأجيل عدة رحلات الأسبوع الماضي بعدما قررت سلحفاة السير على المدرج.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، وقع الحادث في مطار ناريتا الدولي بطوكيو صباح الجمعة، عندما شوهدت سلحفاة تسير ببطء على مدرج المطار بينما كانت إحدى الرحلات على وشك الإقلاع. دفع ذلك الطيار إلى استدعاء مراقبة الحركة الجوية.

وبعد ذلك، تمت إزالة السلحفاة التي يبلغ وزنها حوالي 2.1 كيلوجرام وطولها 30 سنتيمترا بواسطة العصا وبمساعدة شبكة. لكنها أطلقت عملية بحث في منطقة المدرج بالكامل التي تبلغ مساحتها 4000 متر، وفقاً لصحيفة «ماينيتشي» اليابانية.

وتسببت جهود البحث في توقف الإقلاع لمدة 12 دقيقة وتأخير خمس رحلات.
وذكرت الصحيفة أنه يعتقد أن السلحفاة جاءت من بركة في المطار على بعد حوالي 100 متر.

وقالت شركة مطار ناريتا الدولي إنها تعتزم التأكد من نوع السلاحف، والتحقيق في الاستجابة التي يجب اتخاذها.

في حين أن الحيوانات التي تعيش في الشوارع غالباً ما يتم رصدها في مدارج المطارات المختلفة، إلا أنه من النادر العثور على سلاحف تسبب اضطرابات مماثلة في المطارات.

ومع ذلك، فإن شركة الطيران راضية عن التأخير الذي حدث، ووصفت اكتشاف السلحفاة بأنه «حظ جيد».

وقالت في بيان: «في هاواي، يُنظر إلى السلاحف البحرية على أنها تجلب الحظ السعيد، ونأمل أن تشير هذه السلحفاة التي وصلت إلينا إلى مستقبل مشرق».
 

سلحفاة المدرج طوكيو ناريتا الجوية

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