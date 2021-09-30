أشياء صغيرة تأخذ من رصيده.. طارق مصطفى: البدري احتوى أزمة مصطفى محمد عقب علمه ببكائه

قال طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر إن حسام البدري المدير الفني للفراعنة ساند مصطفى محمد لاعب جالتا سراي بعدما علم أنه يبكي في الطائرة.

و أوضح المدرب العام لمنتخب مصر أن رأيه الشخصي في موقف اللاعب عقب تسجيل الهدف أمام توجو، كان لابد من استبعاده .

وأضاف طارق مصطفى في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "رأيي الشخصي أن مصطفى محمد سواء كان يوجه سلوكه إلى الجهاز الفني للمنتخب أو لأي شخص أو حتى مدربه في تركيا يجب أن يتم استبعاده من المنتخب".

وتابع: "فوجئت في الطائرة أن اللاعبين يبلغوني أن مصطفى محمد يبكي فتحدثت معه قال لي أنه يعاني من ضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أبلغت البدري بالأمر وطلب أن يذهب له اللاعب، وتعامل معه بشكل جيد للغاية، وأكد له أن لعب دور هام مع الفريق ويستطيع أن يحصل على عرض أفضل في بوردو في المستقبل".

واختتم قائلًا: "مصطفى محمد بالفعل تعرض لضغوط سواء العروض أو انتقاد جماهير الزمالك له، لكنه يجب ان يعلم أن أشياء صغيرة كهذه تأخذ من رصيده".