عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره عامان.. وفاة طفل بجرعة زائدة من الكوكايين بعد يأس الأطباء من إنقاذه

اسرة الطفل
اسرة الطفل

نزع الأطباء جهاز التنفس الصناعي لطفل يبلغ من العمر عامين في بورتوريكو كان قد تناول جرعة زائدة من الكوكايين أثناء وجوده في شقة والدته، وأعلنوا عن وفاته بعد خمسة أيام.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اعتبر كيندريل هيرنانديز - كانيلا متوفي دماغياً في الساعة 2 ظهراً من يوم الاثنين، بعد أن نقلته والدته، ماري بيرلا كانيلا ، إلى مستشفى في هاتوري.

ونُقل الطفل الصغير إلى مستشفى الأطفال في سان خوان، حيث ظل تحت المراقبة.

وأظهر فحص السموم أنه كان لديه مادة الكوكايين في جسمه، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف أو أين حصل على هذه المخدرات.

وقال قائد الشرطة الوطنية في بورتوريكو لويس دياز لموقع «ديلي ميل» إن السلطات لا تزال تحقق في الحادثة، ولم تقم بأي اعتقالات.

وفقاً لدياز، ورد أن هيرنانديز - كانيلا كان يلعب ونام في منزل والدته في مشروع إرنستو راموس أنتونيني للإسكان العام في ريو بيدراس مساء الأربعاء الماضي.

وبعدما فحصته جدته، لاحظت أن لون شفتيه تغير ولم يكن مستجيباً. وقامت عائلته بنقله إلى المستشفى. وقال دياز: «لقد وصل دون أي إشارات حيوية. وقاموا بإنعاشه ومن ثم نقله إلى مستشفى الأطفال».

وتابع: «لم تكن هناك علامات تدل على تعرضه للضرب الجسدي».

وأضاف دياز أن محققي الشرطة تحدثوا إلى كانيلا - إنغلاند ووالدتها وصديق والدتها وشقيقها وزوجته وأولاده.

ورفض دياز الإفصاح عن تفاصيل التحقيق الجاري، لكنه قال إن الأسرة لم تكشف عن كيفية وصول مادة الكوكايين إلى الطفل هيرنانديز - كانيلا.

كما أكد أن إدارة الأسرة جردت كانيلا - إنغلاند من حقها في الاهتمام بابنتها البالغة من العمر خمس سنوات وابنها البالغ من العمر سبع سنوات.

الكوكايين التنفس بورتوريكو الأطباء ماري بيرلا كانيلا هاتوري

موضوعات متعلقة

رغم الحياة السعيدة..والدة كريستيانو رونالدو ترفض زواجه من جورجينا

عودة جيمس بوند.. انطلاق الجزء الـ25 لمغامرات الستين مليون نسخة حول العالم

4 أطنان كوكايين.. تفكيك أكبر شبكة تهريب مخدرات في أوروبا بطريقة ذكية

بعد طلاقها من أبيهم.. زياد وأخوته يحتفلون بزواج أمهم من جديد

طالبة بدرجة فنانة.. إنجي جمال تحاكي الفن الروماني بالتصوير الفوتوغرافي

اشكروا الله على الصحة.. رسالة من الإعلامية أسماء مصطفى بعد إجرائها عملية خطيرة

نشرة المنوعات..بناتي على وش جواز والمرض ينهش جسدي.. اليوم الوطني للتسامح وحليب الشيكولاتة والوشاح ..وقصة أول يخت نووي لإنقاذ كوكب الأرض

أغنى الناس مع أذكى العلماء.. قصة أول يخت نووي لإنقاذ كوكب الأرض

ترشيحاتنا

طبيب الزمالك يكشف كواليس إصابة محمد عبد الشافي

فتوح: أنا وكيل كارتيرون ومن أتيت به للزمالك.. ولا توجد عروض للنقاز وأوباما

عمره عامان.. وفاة طفل بجرعة زائدة من الكوكايين بعد يأس الأطباء من إنقاذه

آخر وقت لصلاة الصبح.. احرص عليه لتحصل على الثواب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 30-9-2021

رسميا.. جوجل تحظر أشهر تطبيقاتها من العمل على هذه الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ