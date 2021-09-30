خطأ وحيد.. طارق مصطفى: فرحت برحيلي عن تدريب منتخب مصر لهذا السبب

قال طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه فرح برحيله عن تدريب منتخب مصر، قائلًا أن 90% من الناس كانوا يتربصون بهم.

وأضاف مصطفى في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "على المستوى الشخصي فرحت بخروجي من المنتخب أكثر من فرحتي بدخول المنتخب".

وتابع: "كان واضح من البداية تربص الناس بنا سأقول 90% وليس 100%".

وأردف: "واجهنا مشاكل داخل المنتخب من أول يوم لأخر يوم.. هناك عدم قبول للجهاز الفني، لا أقول كابتن حسام لكن الجهاز بالكامل".

وأكمل: "بشكر حسام البدري على الفترة التي عملنا معا فيها، وكان يستمع لكل الأراء".

وواصل: "الخطأ الوحيد الذي أرى أننا وقعنا فيه هو المعسكر (شهر يونيو) الذي لم نستغله للعب مباريات ودية.. وكنت أعد قائمة لدخول المعسكر لا تضم عناصر الأهلي وبيراميدز".

وقرر اتحاد الكرة إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب التعادل مع منتخب توجو في تصفيات كأس العالم.