استشاري تأهيل نفسي يتحدث عن خطورة الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية

قال الدكتور علاء الغندور استشاري التحليل و التأهيل النفسي، إن الأستخدام المفرط للاجهزة الإلكترونية خطر يهدد الصحة النفسية للأطفال، معقباً :" أنها منظومة ثلاثية عبارة عن الفرع الاول الأباء و الأمهات و العنصر الثاني الأطفال و العنصر الثالث هو المنظمات التي تعمل هذه الألعاب بغرض تدمير الاطفال .

وأضاف علاء الغندور خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأباء و الأمهات عايشين سنهم بأفكارهم و تجاربهم و تراكماتهم النفسية و عايزين يطبقو اللي تعلموه على أطفال من أجيال جديدة بفكر جديد و هذا التفكير خطاء.

وفي سياق أخر،قال الدكتور علاء الغندور، استشاري التحليل والتأهيل النفسي، إن المرأة أعظم ثروة في العالم، معقبا: "لازم تكون 75% من المجتمع، ودا أما تكون الزوجة الرائعة والأم العظيمة".



وأضاف الغندور خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن المرأة العاملة، إذا وجدت أن أسرتها ستنهار بسبب عملها؛ فيجب تركه، معقبا: "بيتها أولى بيها".

وأضاف أن التعليم فى الوقت الحديث لم يُضف للمرأة، بل أساء إليها، منحها شهادات، لكن نزعها من الأسرة ودورها كـ"أم".

وأكد الغندور:" الأمهات حاليا لا يفكرن إلا بأنفسهن، أنا ثم أنا ثم أنا، إلا من رحم ربي".

وتابع استشاري التحليل والتأهيل النفسي: السوشيال ميديا تزيد من اشتعال الخلافات الزوجية.

وأوضح الدكتور علاء الغندور، أن الرجل عقلاني والمرأة تتعامل بمشاعرها، والأجيال الحديثة من النساء لم تَرَ التضحية للمرأة القديمة.