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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يكشف كواليس إصابة محمد عبد الشافي

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

أكد محمد اسامة طبيب نادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يحتاج إلى الراحة، مشيراً إلى أنه قد يلحق مباراة توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "إذا لم يكن عبد الشافي مؤهلا لم يكن لينضم للمنتخب، وهو يعاني من مشاكل في الركبة ويحتاج للراحة".

وأضاف: "اتفقنا أن نعمل على بروتوكول معين، والخطة كانت أن نعمل خلال فترة التوقف الحالية، وتواصلت مع طبيب المنتخب بعد اختياره وشرحت له حالته واتفقت على استكمال علاجه وعدم انضمامه للمنتخب، وتقبلوا الوضع من الناحية الطبية، ولم يكن يجب أن يكبر الموضوع بهذا الشكل".

وتابع: "ان شاء الله يلحق عبدالشافي مباراة توسكر الكيني".

وأتم أسامة تصريحاته: "لا يوجد أي إصابات في معسكر الزمالك وعبد الله جمعة عاد للتدرب بشكل طبيعي".

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