الاتحاد الأوروبي يعلن المرشحين لجائزة أفضل هدف في ثاني جولات أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا .

واُقيمت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22.

وشهدت تلك الجولة نتائج مفاجئة، كخسارة ريال مدريد بهدفين لهدف أمام شيريف تيراسبول، وسقوط برشلونة الثاني على التوالي أمام بنفيكا بثلاثية نظيفة.

في حين فاز مانشستر يونايتد في الوقت القاتل على فياريال بهدفين لهدف، وسقط تشيلسي حامل اللقب بهدف نظيف أمام يوفنتوس.

بينما نجح ليونيل ميسي في تسجيله هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان، وذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي.