أمير كرارة يشارك متابعيه صورة من كواليس سهرانين

نشر الفنان أمير كرارة صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وظهر أمير كرارة فى الصورة من كواليس تصوير برنامجه سهرانين، مما نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن أعلن الفنان أمير كرارة ، مشاركته في الجزء الثاني لمسلسل “هجمة مرتدة” وتوليه دور البطولة، والذي سيتولى إخراجه أحمد نادر جلال، وسيتم عرضه في رمضان المقبل.

وأضاف أمير كرارة، خلال كلمته على هامش فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، أن مسلسل “الاختيار” بجزئيه الأول والثاني جعل العديد من صغار السن يفهمون المعنى الحقيقي للوطن، وأهمية الدفاع عنه ضد أي محاولات العبث بمقدراته.

وشارك الفنان أمير كرارة النصائح لطلاب معهد الفنون المسرحية، مشيرا إلى أهمية وقيمة المسرح المصري لما له من دور في تشكيل خبرات الفنان .

يذكر أن النجم أحمد عز قام ببطولة الجزء الأول من هجمة مرتدة في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وكان مهرجان المسرح العربي للمسرح في دورته الـ38 انطلق مساء الأثنين بحضور العديد من الفنانين وتضم لجنة التحكيم لمهرجان عدد من كبار المخرجين والمنتجين بجانب اعضاء هيئة التدريس بالمعهد وهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، السيناريست مريم ناعوم ،المخرج تامر محسن، المخرج إبراهيم فخر، السيناريست نادر صلاح الدين، المنتجة سالي والي، اللمؤلف محمد سليمان عبد الملك ،المخرج أحمد صالح، المخرج احمد سمير فرج، الدكتورة إنجي البيستاوي، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور ياسر علام، الدكتور محمود سامي، الدكتورة إيمان حسني.

عروض مهرجان المسرح العربي :

يشارك في مهرجان المسرح العربي، 10 عروض مسرحية وهم “توشوريت” ويعرض للمخرج خالد شكري ويعرض يوم الثلاثاء، وعرض “وعد الدم” للمخرج أحمد رمادي، يوم الأربعاء.

وعرض “نور” للمخرج أحمد ثروت، ويعرض يوم الخميس، بينما يعرض “أول فيصل برودواي” للمخرج حسام قشوة يوم الجمعة.