كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

القائمة المرشحة كانت خالية من الأسماء المعتادة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.

وجاء أسماء المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا كالتالي ، اليوناني جيورجوس أثاناسياديس، حارس مرمى شيريف تيراسبول، وقد قام بـ 11 تصدٍ ناجح أمام ريال مدريد.

داروين نونيز لاعب بنفيكا البرتغالي، وأحرز هدفين في شباك برشلونة، وقام بـ5 محاولات على المرمى.

ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان الإيطالي، واستعاد الكرة ثلاث مرات، كما استخلص الكرة 3 مرات أيضًا، وبلغت دقة تمريراته 89%.

ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني، سجل هدفًا وصنع آخر، وبلغت المسافة التي قام بقطعها في الملعب، 9.26 كم.