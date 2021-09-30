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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: لن نرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها لا تخطط للتطبيع أو رفع رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة من رويترز بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجع أو تؤيد تقاربا بين الأردن وسوريا، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط "لتطبيع أو رفع مستوى" العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف كذلك أن الولايات المتحدة لا  تشجع الآخرين على التطبيع أو إعادة العلاقات الدبلوماسة مع سوريا.

يشار إلى أن الأردن أعاد فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بشكل كامل الأربعاء، في خطوة تهدف  إلى إعطاء دفعة لاقتصادي البلدين اللذين يواجهان صعوبات، وتعزيز جهود دول عربية لإعادة الاندماج مع سوريا.

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وفي 29 يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تشغيل المعبر بشكل عادي وذلك بعد نحو عام على عمله بشكل محدود على خلفية إجراءات للحد من تفشي كورونا.

وتم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل 2015 ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر 2018.

 

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