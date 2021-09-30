بعد فوزها بجائزة عالمية.. أبرز المعلومات عن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

فاز مشروع مترو أنفاق الخط الثالث المرحلة الرابعة، بجائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة النقل و السكك الحديدية طبقا لمجلة ENR الأمريكية والذى نفذه تحالف مصري تحت اشراف وزارة النقل و الهيئة القومية للأنفاق.
وفيما يلي نستعرض أبرز ما يميز هذة المرحلة لحصولها على هذة الجائزة.
- تشمل المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 10 محطات بواقع 4 محطات نفقية و6 محطات علوية، بطول 11.5 كيلو متر.
- تم تقسيم المرحلة إلى جزئين الأول بطول 3.7 كيلو متر وتشمل 4 محطات هي هارون وهليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس، وتم تشغيلها في 15 يونيو 2019.
- ويشمل الجزء الثاني 6 محطات علوية هي النزهة- هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب وعدلي منصور بطول 7.8 كليو متر.
- المشروع نفذه تحالف من الشركات المصرية بنسبة 100%.
- بدأ التشغيل التجريبي بالمحطات الخمس يوم السبت الموافق 18 يوليو الماضي، ثم إفتتاحها الرئيس لاحقا.
- إجمالي تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه.
- تعاقدت وزارة النقل على 32 قطارًا مكيفًا للعمل
بالخط الثالث.
- تم إسناد مهمة التشغيل إلى الشركة الفرنسية «RATIP» لإدارة الخط الثالث بالكامل لمدة 15 عامًا.