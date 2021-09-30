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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد فوزها بجائزة عالمية.. أبرز المعلومات عن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

الخط الثالث لمترو
الخط الثالث لمترو الأنفاق

فاز مشروع مترو أنفاق الخط الثالث المرحلة الرابعة،  بجائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة النقل و السكك الحديدية طبقا لمجلة ENR الأمريكية والذى نفذه تحالف مصري تحت اشراف وزارة النقل و الهيئة القومية للأنفاق.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما يميز هذة المرحلة لحصولها على هذة الجائزة.

- تشمل المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 10 محطات بواقع 4 محطات نفقية و6 محطات علوية، بطول 11.5 كيلو متر.

- تم تقسيم المرحلة إلى جزئين الأول بطول 3.7 كيلو متر وتشمل 4 محطات هي هارون وهليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس، وتم تشغيلها في 15 يونيو 2019.

- ويشمل الجزء الثاني 6 محطات علوية هي النزهة- هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب وعدلي منصور بطول 7.8 كليو متر.

- المشروع نفذه تحالف من الشركات المصرية بنسبة 100%.
- بدأ التشغيل التجريبي بالمحطات الخمس يوم السبت الموافق 18 يوليو الماضي، ثم إفتتاحها الرئيس لاحقا.

- إجمالي تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه.

- تعاقدت وزارة النقل على 32 قطارًا مكيفًا للعمل
بالخط الثالث.

- تم إسناد مهمة التشغيل  إلى الشركة الفرنسية «RATIP» لإدارة الخط الثالث بالكامل  لمدة 15 عامًا.

السكك الحديدية وزارة النقل الهيئة القومية للانفاق الشركة الفرنسية الخط الثالث للمترو مجلة ENR الأمريكية

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