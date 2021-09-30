ما مفهوم التحول الرقمي للمؤسسات.. عضو بالغرفة التجارية يجيب

قال المهندس محمود سلامة، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إن التحول الرقمي هو الاستثمار بالفكرة لتغيير سلوك للوصول إلى حالة من تطوير الأداء وتحسين الجودة وزيادة المبيعات والوصول إلى رضا المستهلك النهائي.

وأضاف «سلامة»، خلال لقائه في برنامج «بيت العيلة»، المذاع على التليفزيون المصري”، أنه يتم تنفيذ التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة العاملين إلى جانب التقنية الحديثة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن كيفية إدارة تلك المنظومة للوصول إلى أعلى زيادة المبيعات للمؤسسة وإرضاء المستهلك أو العميل يأتي من خلال التطوير وتغيير السلوك.

وتابع: «الدور الأساسي لأي مؤسسة ينحصر في توافر البيانات وكيفية الاستفادة والعمل على تلك البيانات، ونستطيع الوصول بأن كل شخص يؤدي خدمة في قطاع من قطاعات الدولة يؤديها بمنتهى السهولة والسرعة والوصول للهدف في أقصر نقطة.