ثقافة الغربية تحتفل بالأديب مصطفى صادق الرافعي

في اطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الفنانة د. ايناس عبد الدايم لتكريم الرموز المصرية التي أثرت حياتنا الثقافية والفنية والعلمية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أمسية ثقافية بقصر ثقافة طنطا للاحتفال بأحد رموز محافظة الغربية في مجال الأدب والشعر وهو الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، والتي أكد خلالها الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب طنطا حرص النادي على تقديم نموذج الرافعي للشباب كأحد رموز القوى الناعمة لمصر.





طالب العديد من المثقفين والأدباء بمحافظة الغربية بإعادة اصدار مجلة الرافعي، والعودة بها الى سابق عهدها، احياء لذكرى الأديب، واستعرض الأديب والروائي محمد نوح أهم المحطات الأدبية في حياة مصطفى صادق الرافعي، وأهم اصداراته الأدبية، ومن بينها، "أوراق الورد"، "حديث القمر"، "رسائل الأحزان"، "وحي القلم"، مشيرا الى تميز الرافعي بالجدية الشديدة، وأنه أعطى حياته للأدب، الى أن توفي وهو في سن ال 57، وقال الناقد عبد الرؤوف النويهي أن الرافعي كان رائدا من رواد النهضة، وعلما من أعلامها الكبار، استطاع من خلال التراث العربي طرح التجديد، رغم وجوده وسط عمالقة الأدب والفن في مصر، أمثال العقاد، طه حسين، محمد حسين هيكل، أحمد شوقي، وغيرهم، قائلا: "الرافعي استطاع بأن يخرج علينا بلغة مشرقة، كتب بها معظم مؤلفاته".