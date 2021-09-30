عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الغربية تحتفل بالأديب مصطفى صادق الرافعي

صدى البلد

 

في اطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الفنانة د. ايناس عبد الدايم لتكريم الرموز المصرية التي أثرت حياتنا الثقافية والفنية والعلمية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أمسية ثقافية بقصر ثقافة طنطا للاحتفال بأحد رموز محافظة الغربية في مجال الأدب والشعر وهو الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، والتي أكد خلالها الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب طنطا حرص النادي على تقديم نموذج الرافعي للشباب كأحد رموز القوى الناعمة لمصر.
 

txt

عودة الجوكر للغناء .. تفاصيل حفل أحمد ناصر على مسرح الزمالك

txt

6 أكتوبر.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك


طالب العديد من المثقفين والأدباء بمحافظة الغربية بإعادة اصدار مجلة الرافعي، والعودة بها الى سابق عهدها، احياء لذكرى الأديب، واستعرض الأديب والروائي محمد نوح أهم المحطات الأدبية في حياة مصطفى صادق الرافعي، وأهم اصداراته الأدبية، ومن بينها، "أوراق الورد"، "حديث القمر"، "رسائل الأحزان"، "وحي القلم"، مشيرا الى تميز الرافعي بالجدية الشديدة، وأنه أعطى حياته للأدب، الى أن توفي وهو في سن ال 57، وقال الناقد عبد الرؤوف النويهي أن الرافعي كان رائدا من رواد النهضة، وعلما من أعلامها الكبار، استطاع من خلال التراث العربي طرح التجديد، رغم وجوده وسط عمالقة الأدب والفن في مصر، أمثال العقاد، طه حسين، محمد حسين هيكل، أحمد شوقي، وغيرهم، قائلا: "الرافعي استطاع بأن يخرج علينا بلغة مشرقة، كتب بها معظم مؤلفاته".

وزارة الثقافة محافظة الغربية قصور الثقافة إيناس عبد الدايم التراث العربى خطة وزارة الثقافة

موضوعات متعلقة

ثقافة دمياط تحتفي بذكرى صلاح عبد الصبور

ثقافة منفلوط تحتفي بذكرى الشاعر صلاح عبد الصبور

ترشيحاتنا

ليبيا.. تحرير 7 مخطوفين بينهم مصريون في بني وليد

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية

أشياء صغيرة تأخذ من رصيده.. طارق مصطفى: البدري احتوى أزمة مصطفى محمد عقب علمه ببكائه

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية .. مستشار المفتي يكشف عنها

تعطل حركة الطيران وتأجير 5 رحلات والسبب سلحفاة تتجول على المدرج

حزن يجتاح وسائل التواصل بسبب وفاة شاب قبل زفافه بيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ