شاهد .. زوجان أقزام عاشا على الحلوة والمرة بالغربية ويناشدان السيسي بتوفير فرصة عمل ومسكن لهما.. صور

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية نشأة حياة زوجيه بين "سمير وولاء" أبطال قصه عشق وحب استمرت ل7سنوات مستمرة منذ لقائهما الأول والذي جعل القدر ورزق النصيب سبيلا للتغلب علي إعاقتهما وقزم طولهما والتغلب علي مظاهر الفقر والتنمر الأخرين من حولهما وهو ما تسبب في ألم ووجع شديدين لهما بسبب أذى الجيران والمقربين في ظل ظروف حياة معيشية جمعت بينهما طوال السنوات الماضية .



"الحمد لله ربنا فضله عظيم واحنا عايشين مع بعض في غرفة ضيقه ودائما كل يوم بتبيع مشروبات وحلوي وبعض الناس بيحاولوا يساعدونا " بتلك الكلمات كشفت الزوجه "ولاء" عن أوجاعها مناشدة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بأهمية توفير فرصه عمل لكلاهما وسكن يأمن لهم غدر الزمان وأذي متنمرين بهما فعليا طوال السنوات الماضية .

في ذات السياق أشار الزوج "سمير " انه يعافر مع الحياة بالسعي وراء الرزق من خلال الخروج يوميا لتقاضي يضعه جنيهات من خلال قضاء حوائج الناس والمساعدة في تلبيتها " .

وأشار الزوج أنه يعاني من تركيب شرائح بمعظم طرفه الايسر بسبب إصابة عمل تعرض لها خلال فترة عمله قبل زوجه بعام ونصف وانا واثق أن ربنا هيوفقني انا وزوجتي وهيكتبلنا الخير كله" .



كما ناشد الزوج كافة المسئولين بالحكومة وعلي رأسها مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة والشئون الاجتماعية بتوفير فرصة عمل مستقره من خلال التعاقد مع أي جهه حكومية أو غيرها لضمان دخل ثابت يؤمن حياه أسرته المعيشية ".

كما كشف الزوج أنه أرسل استغاثات وفاكسات خاطب من خلالها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بأهمية توفير كشك يكفل له ولزوجته حياه كريمه ودخل شبه ثابت ومتنوع في ظروف المعيشية حاليا .

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