عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. زوجان أقزام عاشا على الحلوة والمرة بالغربية ويناشدان السيسي بتوفير فرصة عمل ومسكن لهما.. صور

شاهد .. زوجان أقزام
شاهد .. زوجان أقزام عاشا علي الحلوه والمره بالغربية

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية نشأة حياة زوجيه بين "سمير وولاء" أبطال قصه عشق وحب استمرت ل7سنوات مستمرة منذ لقائهما الأول والذي جعل القدر ورزق النصيب سبيلا للتغلب علي إعاقتهما وقزم طولهما والتغلب علي مظاهر الفقر والتنمر الأخرين من حولهما وهو ما تسبب في ألم ووجع شديدين لهما بسبب أذى الجيران والمقربين في ظل ظروف حياة معيشية جمعت بينهما طوال السنوات الماضية .

محافظ الغربية: نتعاون مع جامعة طنطا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين


"الحمد لله ربنا فضله عظيم واحنا عايشين مع بعض في غرفة ضيقه ودائما كل يوم بتبيع مشروبات وحلوي وبعض الناس بيحاولوا يساعدونا " بتلك الكلمات كشفت الزوجه "ولاء" عن أوجاعها مناشدة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بأهمية توفير فرصه عمل لكلاهما وسكن يأمن لهم غدر الزمان وأذي متنمرين بهما فعليا طوال السنوات الماضية .
في ذات السياق أشار الزوج "سمير " انه يعافر مع الحياة بالسعي وراء الرزق من خلال الخروج يوميا لتقاضي يضعه جنيهات من خلال قضاء حوائج الناس والمساعدة في تلبيتها " .
وأشار الزوج أنه يعاني من تركيب شرائح بمعظم طرفه الايسر بسبب إصابة عمل تعرض لها خلال فترة عمله قبل زوجه بعام ونصف وانا واثق أن ربنا هيوفقني انا وزوجتي وهيكتبلنا الخير كله" .

ضمن أنشطة «حياة كريمة».. محافظ الغربية يتفقد قافلة للعيون في قرية حنون


كما ناشد الزوج كافة المسئولين بالحكومة وعلي رأسها مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة والشئون الاجتماعية بتوفير فرصة عمل مستقره من خلال التعاقد مع أي جهه حكومية أو غيرها لضمان دخل ثابت يؤمن حياه أسرته المعيشية ".
كما كشف الزوج أنه أرسل استغاثات وفاكسات خاطب من خلالها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بأهمية توفير كشك يكفل له ولزوجته حياه كريمه ودخل شبه ثابت ومتنوع في ظروف المعيشية حاليا .

IMG-20210930-WA0015
IMG-20210930-WA0015
IMG-20210930-WA0020
IMG-20210930-WA0020
IMG-20210930-WA0019
IMG-20210930-WA0019
IMG-20210930-WA0013
IMG-20210930-WA0013
محافظ الغربية سمنود قصة حب زوجين الرئاسة توفير دخل او وظيفة لهم

موضوعات متعلقة

لدغة ثعبان تنهي حياة شاب أثناء سيره بمحيط منزله بكفر حجازي بالمحلة

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين مسجلين بشوارع قرية بلقينا بالمحلة

رئيس جامعة طنطا : "الفلك" مشروع عالمي بالتعاون مع المطرانية

رئيس جامعة طنطا: نتعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء مركز "إبداع مصر الرقمية"

رئيس جامعة طنطا : زراعة الفل مشروع عالمى بالتعاون المطرانية

محافظ الغربية: نتعاون مع جامعة طنطا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

ضبط 700 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

محافظ الغربية يناقش آليات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ليبيا.. تحرير 7 مخطوفين بينهم مصريون في بني وليد

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية

أشياء صغيرة تأخذ من رصيده.. طارق مصطفى: البدري احتوى أزمة مصطفى محمد عقب علمه ببكائه

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية .. مستشار المفتي يكشف عنها

تعطل حركة الطيران وتأجير 5 رحلات والسبب سلحفاة تتجول على المدرج

حزن يجتاح وسائل التواصل بسبب وفاة شاب قبل زفافه بيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ