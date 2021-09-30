إقبال شباب مدينة العبور على ممارسة الرياضة فى جيم بمنطقة مفتوحة.. صور

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من الصور المميزة من مدينة العبور، والتى تعبر عن دعم الدولة للرياضة.

وجاءت الصور التي نشرها سعد عبارة عن بعض المعدات الرياضية، فى إحدى المناطق المفتوحة بمدينة العبور، وعلق عليها قائلا:" أول جيم فى منطقة مفتوحة، مدينه العبور اتمتعوا".

وظهر عدد من شباب مدينة العبور خلال الصور وهم يمارسون عدد من التمرينات الرياضية.

وتشهد الدولة المصرية تطور فى شتى المجالات ومنها الرياضة، ويظهر ذلك واضح فى المدن الجديدة التى تنشأها، فى إطار حرصها على تربية الأطفال تربية رياضية منذ الصغر.

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