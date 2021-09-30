غادروا دون مران.. شوبير يكشف كواليس جلسة لبيب مع لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس حوار حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، واللاعبين بمران الأمس، بسبب غضبهم من أزمة المستحقات.

وقال شوبير عبر قنانة أون تايم سبورت إنه كان هناك حالة من الغضب بين لاعبي الزمالك، بسبب أزمة المستحقات، ورفضوا التدريب أول أمس.

وتطرق شوبير ، للحديث عما دار بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك، خلال مران الأمس، موضحا: “لبيب كان منفعل ومضايق وقال للاعبين الزمالك ميتلويش دراعه، ونادي كبير جدا".

وأوضح شوبير: لبيب وعد إن يكون فيه جزء من المستحقات خلال أسبوع، ويكون فيه جزء تاني خلال الفترة المقبلة، وقالهم من يوم الأحد هيكون فيه مواعيد محددة للسداد، والمجلس الله يعينه أول ما حضر اتفاجئ بالقضايا".