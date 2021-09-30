الحكومة توافق على تعديل تشريعى للسماح لمن بلغوا 16سنة بترخيص الدراجات الآلية.. ونواب: يهدف التيسير على المواطنين وسوف ندرسه جيدا في البرلمان

دفاع النواب: سندرس قرار الحكومة بشأن تراخيص الدراجات الألية بشكل مستفيض

عضو دفاع النواب: الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات في سن 16 سنة قرار سليم

برلماني: الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة تيسيرا على المواطنين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

وأبدى نواب البرلمان رأيهم تجاه هذا القانون مؤكدين ان هذا القانون سوف يتم إحالته للبرلمان لمناقشته بشكل مستفيض ومعرفة الأثار الناجمه عنه بعد ذلك

بداية قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي أن قرار الحكومة بشان الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة، سوف يتم احالته للبرلمان لفتح حوار موسع بشأنه، للخروج بحلول تصب في صالح الدولة المصرية.

ونوه العوضي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيحتاج إلى دراسات مستفيضة، خاصة أنه يتعلق بسن سائقي الدراجات والنزول بهم إلى 16 سنة، وبالتالي قد يكون هناك حوادث بسبب صغر سن السائق.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الدراجات الألية التي تم الحديث عنها بمشروع القانون ستشمل التوكتوك والتروسيكل والألات الخفيفة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت لوضع اطار محدد ينظم هذا الأمر .

ولفت النائب أحمد العوضي إلى ان النزول بسن الترخيص إلى 16 سنة ، يستلزم اجراء تعديلات أيضا في قالنون الطفل

فيما قال النائب يحيي كدواني عضوز لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن موافقة الحكومة على الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة، من القرارات الهامة التي تستهدف التيسير على المواطنين في حياتهم اليومية.

وأشار كدواني في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القانون كان ينص على أنه لا يجوز الترخيص واستخراج أي رخصة لمن هم دون 18 سنة، وبالتالي النول بهذا السن من قبل الحكومة يؤكد دراية الدولة باحوال المواطنين، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من العاملين على هذه الدراجات مثل عمال الدليفري الذين يقومون بتوصيل الطلبات للمواطنين، حيث أن سنهم يكون صغير ولم يبلغوا 18 سنة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن هذا القرار سيساهم في عمل انضباط مروري وسيمثل مصدر اطمئنان لسائقي الدراجات النارية بعد استخراجهم الرخصة، والسير بها.

وأشار يحيي الكدواني ان هذا المشروع الذي أعلن عنه مجلس الوزراء سيلاقي ترحيب من قبل مجلس الواب والذي يضع المواطن نصب عينيه دائما ويؤيد القرارت التي تستهدف التيسير عليه.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بهدف اتاحة الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة، من القرارت الهامة التي تهدف إلى تنظيم هذه الاشكالية في مصر، وذلك نظرا لانتشارها في مصر بشكل كبير.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك العديد من الشباب يعملون على هذه الدراجات من أجل كسب لقمة العيش، وبالتالي سيساهم هذا الأمر في اتاحة الفرصة بتوفيق أوضاعهم والترخيص من أجل العمل عليها باريحية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أن الدراجات النارية والبخارية، لها العديد من المميزات وأيضا السلبيات ، مشيرا إلى أنها من الوسائل السهلة والبسيطة ويمكن استخدامه لقضاء المشاوير بصورة أكثر فعالية، كما انه يحمل مخاطر عديدة باعتبارها وسيلة غير آمنة في مصر في ظل الازدحام المروري الذي نعاني منه، وبالتالي كانت هذه الألة في حاجة لضبط سيرها.