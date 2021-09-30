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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضباب وسقوط أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الخميس، تقريرًا عن حالة الطقس بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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كما يُتوقع تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية، المدينة المنورة وأجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

وعلى إثره، أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في الشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة وجازان وحائل والرياض والمدينة المنورة، حيث تشهد هذه المناطق ضبابًا وأمطارًا ورياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

السعودية حالة الطقس الطقس أمطار رعدية مكة المكرمة

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