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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المدينة يوجه بالاستماع إلى مطالب الأهالي بقرى نخل

الاستماع الي مطالب
الاستماع الي مطالب وشكاوي المواطنين في سيناء

كلف سليمان فرج، رئيس مجلس مدينة نخل محافظة شمال سيناء، رؤساء القرى بالمركز بالقيام بعمل زيارات للاستماع إلى مطالب الأهالي في القرى والتجمعات، والعمل على حل الشكاوى التى يتقدمون بها وبحث احتياجاتهم من الخدمات.

وقال سليمان فرج، إنه فى هذا السياق اجتمع رئيس الوحدة المحلية لصدر الحيطان بالأهالي من أبناء القرية، للوقوف على بعض المشاكل والعمل على حلها وتلبية جميع احتياجات المواطنين.

وأضاف أنه يتم الحل الفورى لأى مطلب وإذا تعذر يتم رفعه لرئاسة المدينة لحله، وتجميع جميع الاحتياجات للعمل على إدراجها ضمن خطط التعمير والتنمية، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ أعمال الخدمات المختلفة، من بينها مشروع تجميل ميدان مدينة نخل.

 

تجمع السياحة

وأوضح أن العمل يتواصل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات تجمع السياحة، والذى يقوم بتمويل مشروعاته بيت الزكاة بالأزهر الشريف فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث يجرى الآن تنفيذ أعمال الرصف وعمل تشطيبات نهائية للمنازل وتوصيل مرافق خدمية بعد الانتهاء من انشاء المنازل وأعمال الإضاءة.

وأشار رئيس مدينة نخل إلى قيام لجنة من المجلس القومى للسكان وعلى مدى ثلاثة أيام، بإنهاء أوراق ثبوتية للأسر، حيث تم عمل 20 حالة تصادق على الزواج و83 حالة استخراج ساقط قيد، برئاسة  نوال سالم، مقرر الفرع، بالتعاون مع مجلس مدينة نخل وقسم شرطة نخل ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة الصحية فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، كما تم عقد ندوة توعية للحاضرين حول ظاهرة الزواج المبكر وخطورتها على صحة المرأة والمجتمع.

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زيارات استماع مطالب الاهالي نخل

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