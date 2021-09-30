تدشين حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في مدينة العريش

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش شمال سيناء، حملة لرش البرك ضمن برنامج مكافحة الحشرات والقوارض بمدينة العريش.

وقال المهندس صبحى الفرماوي، رئيس الوحدة، إنه تمت تغطية جزء من حى شرق المدنية أيضا شارع الصحة المدرسية ومنطقة سد الوادى من شارع احمد عرابي حتى مدرسة سينا سكول بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

الاستجابة للشكاوى

وقد استجابت الحملة، لشكوى أحد المواطنين وتلاقي المشكلة برش المبيد،كما تم تغطية مصلحة حكومية بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض وبعض الحشرات الأخرى .

كما تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى كرم أبو نحيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ كل ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.



وضم أعضاء الفريق: مهندس محمود فايز ،والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد والاستاذ السيد السنوسي و محمد اسماعيل و احمد على خليل.