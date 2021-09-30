محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الدورية بأعضاء البرلمان

التقى اللواء عصام، محافظ أسيوط، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وذلك ضمن اللقاءات التي تعقد بشكل دوري في إطار خطة العمل المشتركة التي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقًا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.



التقى محافظ أسيوط، كلا من النائب علاء سليمان والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور معتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون البرلمان وذلك حرصاً منه على التواصل المستمر بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.



وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة أجهزة المحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة مؤكدًا على طرح المشكلات بكل شفافية لإيجاد حلول جذرية وفورية لكافة المعوقات.



وتناول اللقاء عدد من الملفات التى تهم المواطن الأسيوطي والتأكيد على التعاون المثمر بما يحقق أهداف التنمية بالمحافظة فضلا عن عرض لأهم المشروعات التي تتم على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات وأكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت لتحقيق التنمية المنشودة.



كما تقدم المحافظ بالتهنئة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقرر مطلع شهر أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثمنًا حرصهم على التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يخدم صالح المواطن.



فيما أعرب النواب عن تقديرهم للواء عصام سعد محافظ أسيوط على مجهوداته وحرصه على عقد مثل تلك اللقاءات لوضع الحلول المناسبة لأية معوقات أو مشاكل تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهله.