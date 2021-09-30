عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الدورية بأعضاء البرلمان

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

التقى اللواء عصام، محافظ أسيوط، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وذلك ضمن اللقاءات التي تعقد بشكل دوري في إطار خطة العمل المشتركة التي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقًا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.

محافظ أسيوط: إزالة 373 حالة تعديات خلال الموجة 18.. والحملات مستمرة

محافظ أسيوط يشدد على قيادات مديرية التربية والتعليم بتطعيم جميع العاملين ضد كورونا

محافظ أسيوط: قوافل طبية شاملة في 5 مراكز خلال شهر أكتوبر


التقى محافظ أسيوط، كلا من النائب علاء سليمان والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور معتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون البرلمان وذلك حرصاً منه على التواصل المستمر بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.
 

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة أجهزة المحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة مؤكدًا على طرح المشكلات بكل شفافية لإيجاد حلول جذرية وفورية لكافة المعوقات. 
 

وتناول اللقاء عدد من الملفات التى تهم المواطن الأسيوطي والتأكيد على التعاون المثمر بما يحقق أهداف التنمية بالمحافظة فضلا عن عرض لأهم المشروعات التي تتم على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات وأكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت لتحقيق التنمية المنشودة.
 

كما تقدم المحافظ بالتهنئة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقرر مطلع شهر أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثمنًا حرصهم على التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يخدم صالح المواطن.
 

فيما أعرب النواب عن تقديرهم للواء عصام سعد محافظ أسيوط على مجهوداته وحرصه على عقد مثل تلك اللقاءات لوضع الحلول المناسبة لأية معوقات أو مشاكل تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهله.

اللواء عصام سعد مجلس النواب اخبار اسيوط أعضاء مجلس النواب محافظ أسيوط

موضوعات متعلقة

مصرع طفل صدمه قطار خلال عبوره مزلقان الأزهر في أسيوط

وفد «فيرجينيا تيك» فى جولة موسعة داخل جامعة أسيوط

عانت 40 يوما من الحادث.. القصة الكاملة لوفاة الطالبة منة ضحية دهس سيارة نقل بأسيوط.. فيديو

بتر ساق سيدة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان سكة حديد ديروط

محافظ أسيوط: قوافل طبية شاملة في 5 مراكز خلال شهر أكتوبر

محافظ أسيوط: إزالة 373 حالة تعديات خلال الموجة 18.. والحملات مستمرة

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

رحل الجسد وبقي التاريخ.. منزل جمال عبد الناصر ببني مر أوشك على الانهيار ..شاهد

ترشيحاتنا

سيدة بلا قلب.. ربة منزل تنتقم من جارها بقتل طفله في أسيوط

هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب في الوضوء.. الإفتاء تجيب

20 اختصاصا لـ المجلس الأعلى للإعلام| تعرف عليها

74سنة العمر المتوقع للبقاء علي قيد الحياة فى مصر عام 2021

اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مصير كومان

الأكبر بالعالم | مظاهر احتفال ضخمة الليلة في "إكسبو 2020 دبي"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات‎‎

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر أربعة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

يا فرحة ما تمت.. حكاية عريس مات ليلة الحنة بالبحيرة

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

لحظة انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة الأمريكية .. ما القصة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ