الأكبر بالعالم | مظاهر احتفال ضخمة الليلة في "إكسبو 2020 دبي"

ينطلق خلال الساعات القادمة، واحد من أكثر الأحداث استثنائية في العالم، وهو معرض "إكسبو 2020 دبي"، ويترقب الملايين هذا الحدث الاستثنائي والذي سيستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ الافتتاح والمقرر له غدا 1 أكتوبر.

الأكبر بعد كورونا

ويعتبر "إكسبو 2020 دبي"، هو الحدث العالمي الأكبر في ظل جائحة كورونا، كما أنه أول معرض دولي يقام في الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك فيه أكثر من 200 مشاركة مختلفة ما بين دول ومنظمات وشركات، ومؤسسات تعليمية وغيرها.

ومن المقرر أن يفتتح "إكسبو 2020 دبي"، أبوابه للزوار غدا 1 أكتوبر، ويستمر 6 أشهر حتى 31 مارس من العام المقبل، على أن تكون مواعيد الافتتاح من 10 صباحا وحتى 12 ليلا، من يوم السبت إلى الأربعاء، ومن 10 صباحا حتى 2 ليلا يومي الخميس والجمعة.

توقيت الافتتاح

ويقام معرض "إكسبو 2020 دبي"، على مساحة 4.38 كيلو مترا مربعا، في المنطقة الجنوبية من مدينة دبي، وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، وهو موقع يسهل الوصول منه إلى مطار دبي الدولي، ومطار أبو ظبي الدولي، ومحطات الرحلات البحرية في المدينتين.

ويعرض حفل الافتتاح الرسمي لـ "إكسبو 2020 دبي"، مساء الخميس، في مظاهر احتفال ضخمة، وسيتم بثه عبر الهواء مباشرة في أكثر من 430 موقعا في أنحاء الإمارات، ويعرض أكثر من 240 فندقا البث المباشر لتلك الليلية و تشمل فنادق روف و أرماني والعنوان وفيدا من إعمار، بالإضافة إلى فنادق أكور وماريوت وهيلتون وفنادق (آي إتش جي) فنادق روتانا، وفنادق مجموعة جميرا، وفندق حياة، وفندق أتلانتس النخلة.

كما وسيتم البث في مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، بجانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل طيران الإمارات و دلسكو، ومجموعة ترمينوس، ولوريال، ونيسان.

وتعرض بعض الشركات الكبرى في الإمارات حفل الافتتاح داخل مقراتها، ومنها شركات جاشنمال، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم وفروع ميديكلينيك، وفي وجهة سيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع شرف دي جي، و نخيل مول، وابن بطوطة مول، ومراكز فيتنس.

3 أيام من الاحتفال

ويستمر بعد حفل الافتتاح 3 عروض للألعاب النارية خلال 3 أيام في أنحاء مختلفة من دبي، وذلك بمناسبة فعاليات الحدث الدولي، وفتح أبوابه للجمهور، وتبدأ فعاليات الألعاب النارية، غدا من مساء الجمعة في تمام الساعة 8:20 بالتوقيت المحلي لمدينة دبي، في 3 أماكن بالتحديد وهي دبي فستيفال سيتي، وذا بوينت (نخلة جميرا)، وبرواز دبي.