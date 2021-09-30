معرض ديارنا للأسر المنتجة بـ 6 أكتوبر يواصل استقبال الزوار

أشار عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إلى مجهودات الوزارة في مشروعات التسويق والمعارض، مؤكداً على الإنجازات التي تحدث في معرض ديارنا للأسر المنتجة بـ 6 أكتوبر، حيث إنه يواصل في استقبال الزوار.

وأضاف عادل البكساوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يحصل على حجم المبيعات بشكل يومي من العارضين في معرض ديارنا، معقباً: "ما شاء الله المعرض واصل لأرقام ومبيعات هائلة ومرضية لجميع العارضين ومختلف المستويات".

ونوه مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض أن الوزارة تعمل في هذا الصدد منذ عام 64، مشيراً إلى أن كان عدد العارضين محدود، بينما الآن يوجد أعداد كثيرة وفي تزايد مستمر، بالإضافة إلى تجويد المنتج.

وتابع عادل البكساوي أن يتم تصميم استمارة على موقع الوزارة، بعد الإعلان عنها وعن المعرض ومكانه، ويتم اختيار العارض على أٌسس معينة.