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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان أسماء الفائزين بجوائز جامعة الإسكندرية لعام 2021

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية ، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، خلال جلسته، على منح جوائز الجامعة لعام 2021.

 

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وكانت الجوائز على النحو التالى :ـ

• جائزة الجامعة التقديرية فى المجال العلمى لكل من د. سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة، ود. أمينة عيسوى الأستاذ بكلية العلوم، ود. جيهان الصبروتى الأستاذ بكلية العلوم.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى مجال الطبى لكل من د. طارق سعيد بلال الأستاذ بكلية الصيدلة ود. هدى أبو الفتوح حساب الأستاذ بكلية الطب.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجال العلمى لكل من  د. أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية العلوم، وأ.د صبحى حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعية  للدكتور حمدينه عبد القادر العوضى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال الطبى لكل من: د. عمرو مصطفى محمد الحويط الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة، د. محمد طلب البسيونى المدرس بكلية الصيدلة. د. مروة حمدى بديع المدرس بكلية الصيدلة، د. هدى ماهر محمد المدرس بكلية الصيدلة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال العلمى لكل من : د. أحمد فرج البيبانى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، د. هدى عاطف الخنانى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، د. نرمين يوسف عباس المدرس بكلية الزراعـة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال التربوى للدكتورة هبه جمال عبد الحليم السيد المدرس بكلية التربية النوعية.
• كما وافق المجلس على منح فريق " أكوا فوتون أكاديمى " وفريق " توربيدو " وفريق " أليكس إيجلز بكلية الهندسة  " جوائز الجامعة للإبداع العلمى والابتكار " .
• ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2019/2020.
• ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين فى بطولات العالم والبطولات الأفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات فى الألعاب الرياضية المختلفة.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2021 بكليات ومعاهد الجامعة.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب " باحث جامعة الإسكندرية المتميز  " فى تخصصه وذلك على النحو التالى :ـ
** فى مجال العلوم الزراعية :ـ
ـ أ.د مختار إبراهيم يوسف الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق.
** مجال العلوم الطبيـة :ـ
ـ د. محمد سامى صلاح الدين الأستاذ بكلية الطب.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى :
• فى مجال العلوم الطبية  د. أحمد سعيد فتح الله الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة.
فى مجال العلوم الأساسيـة : أ.د. فاطمة محمود السيد البواب الأستاذ بكلية العلـوم.

الاسكندرية كلية الصيدلة الطب البيطري جامعة الإسكندرية كلية العلوم الجامعات عام 2021

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