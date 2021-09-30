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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الموريتاني يشيد بالأكاديمية العربية ويثمن دورها التعليمي بالمنطقة

رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية يستقبل السفير الموريتاني

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكونولوجيا، اليوم الخميس، محمد محمد عبد الله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وذلك بمكتبه بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية .



رحب معالي رئيس الاكاديمية العربية، بالسفير الموريتاني، معربا عن سعادته لهذه الزيارة، كما  تبادل رئيس الأكاديمية العربية الأحاديث الودية مع السفير الهندى، مستعرضاً كافة الموضوعات  الخاصة ببحث سبل  التعاون بين الأكاديمية  والجانب الموريتاني .  

 

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كما قدم الدكتور" إسماعيل عبد الغفار" عرضاً موجزاً عرّف من خلاله السفير بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم ، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى  مع الجامعات الاوروبية والامريكية.

 

من جانبه، وجه سفير  موريتانيا  الشكر للدكتورإسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية العربية فى تأهيل طلابها علمياً وعملياً .


و أثنى السفير  ، على ما رآه في الاكاديمية من منشآت كبيرة متقدم , معرباً عن اعتزازه بتلك الزيارة لذلك الصرح التعليمى المتميز.

 

وأشاد سعادة السفير الموريتاني بالنهضة التعليمية التي تشهدها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، ووجودها بين  الجامعات  مرموقة .

وفي ختام اللقاء قدم معالي رئيس الأكاديمية  درعاً تذكارياً لسعادة السفير بمناسبة زيارته  للاكاديمية , متمنياً له التوفيق في مهمته .

الأكاديمية العربية الاسكندرية التعليم الجمهورية التعاون العلمى سفير الهند الأكاديمية العربية للعلوم والتكونولوجيا

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