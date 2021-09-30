نرمين ماهر تتألق في جلسة تصوير جديدة

تألقت الفنانة نرمين ماهر في جلسة تصوير جديدة بتوقيع خبيرة التجميل زوزو عبد الله .

ونشرت زوزو عبد الله صورا من جلسة التصوير مع نرمين ماهر؛ والتي ظهرت بإطلاله مميزة فيها .

حرصت الفنانة نرمين ماهر على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين ماهر في إطلالة عفوية، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وارتدت نظارة شمس، مما أثار إعجاب متابعيها.

مسلسل قوت القلوب:

وعرض مؤخرًا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

نرمين ماهر

نرمين

نرمين ماهر