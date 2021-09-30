عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين ماهر تتألق في جلسة تصوير جديدة

نرمين ماهر
نرمين ماهر

تألقت الفنانة نرمين ماهر في جلسة تصوير جديدة بتوقيع خبيرة التجميل زوزو عبد الله .

 

ونشرت زوزو عبد الله صورا من جلسة التصوير مع نرمين ماهر؛ والتي ظهرت بإطلاله مميزة فيها .

 

حرصت الفنانة نرمين ماهر على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت نرمين ماهر في إطلالة عفوية، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وارتدت نظارة شمس، مما أثار إعجاب متابعيها.

 مسلسل قوت القلوب:

 

وعرض مؤخرًا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

 

 

وشاركت نرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

 

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

نرمين ماهر
نرمين ماهر
نرمين
نرمين
نرمين ماهر
نرمين ماهر
نرمين ماهر
نرمين ماهر
نرمين ماهر جلسة تصوير بتوقيع خبيرة التجميل زوزو عبد الله زوزو عبد الله

ترشيحاتنا

هل يمكن عمل حلوى المولد بالمنزل؟.. إليك أسهل الخطوات بالفيديو

شاهد.. خط الإنتاج الأول لإنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة

صلاح يقود الهجوم.. «هوسكورد» يكشف التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

شيماء سيف تعلن عبر "صدى البلد" عن تعاقدها على فيلم جديد.. تفاصيل

"المهن التعليمية": صرف 128 مليون جنيه دفعة معاشات للأعضاء والورثة

قفلت قناتهم وحاولوا يقتلوني.. تصريحات نارية من إلهام شاهين ضد الإخوان الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات‎‎

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ