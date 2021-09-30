بدء صرف السلع التموينية على بطاقات الدعم.. غدا

تبدأ منافذ صرف السلع التموينية التى يصل عددها إلى ٣٨ ألف منفذ متنوع مابين بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية بصرف ٢٨ سلعة غذائية للمواطنين على بطاقة الدعم من التاسعة صباحا.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى للوزارة أن مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية تقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع مابين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر وال ٨٠٠ م جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار معاون وزير التموين المتحدث الرسمى إلى أن شركتى الجمله تضخان يومياً ما يقرب من ٤٠٠٠ آلاف طن سكر و٣٠٠٠ آلاف طن زيت و١٠٠٠ طن أرز و ١٠٠٠ طن مكرونة.

وأضاف إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد دائما على رؤساء الشركات باختيار أفضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحيقه مشيرا إلى أن الدولة تنفق شهريا ما يقرب ٣ مليارات جنيه لتلبيه احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من منظومه السلع التموينية يصل إلى ٦٤ مليون مستفيداً.