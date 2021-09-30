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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يقود الهجوم.. «هوسكورد» يكشف التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفقا لموقع “هوسكورد” العالمي.

وكان محمد صلاح سجل هدفين في فوز ليفربول على بورتو البرتغالي، بخمسة أهداف مقابل هدف،  أمس الأول، الثلاثاء.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

دوناروما (باريس سان جيرمان) - روبرتسون  (ليفربول) لوكاس فيريسيمو (بنفيكا) - ياروسلاف راكيتسكي (زينيت بطرسبرج) - فرناندو كوستانزا (شيريف تيراسبول) - ليروي ساني (بايرن ميونخ) - فاناكين (كلوب بروج) - جونز (ليفربول) - محمد صلاح (ليفربول) - هيلير (أياكس) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

 

5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وبورتو
 

- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزًا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفًا).

 

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثمانٍ لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

 

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في أبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

 

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كلا من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

 

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).

 

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