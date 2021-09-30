استشاري النباتات الطبية يكشف عن كورس مضمون لخسارة الوزن| فيديو

كشف الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية عن نبات "البيستا"، موضحاً أنه يتكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس.

وأضاف “الغزالي”، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نبات "البيستا" يحتوي على السيليوم، والردة، والشوفان إضافةً إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج ، ومضادات الأكسدة وفيتامين سى.

وأكد استشاري النباتات الطبية أن الألياف الغذائية تعمل على تقليل امتصاص الدهون، الكربوهيدرات، مشيراً إلى أن كورس العلاج الغذائى يكون خاليا تماماً من مصطلح " تناول الأكل".

وتابع أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون، لافتا إلى أن نبات "بيستا" مرخص من وزارة الصحة، وهو جزء من كورس التخسيس.