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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة.. الزراعة: الموافقة على إقامة 654 مشروعا للنفع العام

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تمت الموافقة عليها، بلغت حوالي ٦٥٤ مشروعا على مستوى المحافظات، على مساحة إجمالية بلغت ٢٦٤٣ فدانا؛ في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروعات يأتي من بينها ٦١ مدرسة حكومية، و٣٣٣ محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و ٨ وحدات بيطرية، ٥٩ مركز شباب، فضلا عن ٣٨ مجمع خدمات متكاملة.

 

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وأوضح أن من بين المشروعات أيضا ٢٧ وحدة صحية، و١٦ نقطة إسعاف، و١١ مجمعا زراعيا بيطريا، و١٦ مركزا لتجميع الألبان، و٦ مكاتب بريد.

 

وأكد “القصير”، أن المشروعات التي تم الموافقة عليها، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة حياة كريمة، والتي تهدف في الأساس إلى تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبنائه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق  الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

الزراعة وزير الزراعة حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الريف المصري وتحسين مستوى معيشة

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