الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: أفغانستان تواجه انهيارا وشيكا في الخدمات الصحية

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من أن أفغانستان تواجه انهيارا وشيكا في الخدمات الصحية وانتشار الجوع إذا لم تتدفق المساعدات والأموال إلى البلاد في غضون أسابيع.



وأضاف الاتحاد - في بيان له اليوم الخميس بجنيف ، أن النقص الحاد فى الغذاء الناجم عن الجفاف الشديد ونقص النقد والنزوح ووباء كورونا أدى الى وجود حوالى 18 مليون افغانى فى حاجة ماسة الى المساعدة الانسانية.



وأعرب الاتحاد الدولي على لسان الكسندر ماتيو المدير الاقليمى للمنظمة الاممية لاسيا والمحيط الهادئ عن القلق البالغ من وضع الخدمات الصحية فى البلاد وقال ان قطع التمويل الصحى فى جميع أنحاء البلاد أدى الى زيادة الطلب على فرق الهلال الأحمر وشدد على ان هناك حاجة لاتخاذ اجراءات دولية عاجلة لدعم الملايين من الافغان بضروريات الحياة خاصة وأن الشتاء القارس الذى يلوح فى الأفق فى أفغانستان يهدد بمزيد من البؤس والمصاعب .



وناشدت المنظمة المجتمع الدولي الحصول وبشكل عاجل على أكثر من 36 مليون فرنك سويسرى لدعم الهلال الأحمر الأفغانى لتقديم مساعدات الاغاثة والانعاش فى حالات الطوارئ الى 560 الف شخص فى 16 مقاطعة افغانية هى الأكثر تضررا من الجفاف الشديد والنزوح خاصة وان الهلال الأحمر الأفغانى له تاريخ طويل فى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون فى مناطق لا تستطيع الوكالات الأخرى الوصول اليها .