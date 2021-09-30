اللجنة التنسيقية للانتخابات تؤيد قرار سموحة باستبعاد مجاهد

قررت اللجنة التنسيقية المشرفة على انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية ، تأييد قرار مجلس إدارة نادى سموحة باستبعاد محمد مجاهد المرشح على رئاسة النادي من الانتخابات المقبلة، المزمع إقامتها فى 29 أكتوبر المقبل.



وأكدت اللجنة أن قرار مجلس إدارة سموحة باستبعاد محمد مجاهد من كشوف المرشحين صحيح طبقا للائحة النادي الداخلية التي اعتمدت في العام 2017، والتي تنص على منع أي شخص لديه أعمال داخل النادي من الترشح

حيث اعترض محمد مجاهد مؤكدا أن الأعمال كانت قبل صدور اللائحة، قبل أن تتأكد اللجنة أنه تم إسناد أعمال له عام 2018 بعد صدور اللائحة.