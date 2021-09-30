في مسلسل حكايتي.. ابنة عاصي الحلاني تتزوج من عريس يكبرها بـ 40 عاما!!

خلال مسلسل حكايتي

اعتقد العديد من متابعي الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني ابنة عاصي الحلاني​ بعد مشاركتها صورة لها بفستان الزفاف في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بأنها تزوجت بالفعل، خصوصاً بعد تعليقها على الصورة :"العرس بعد شوي وكلكن معزومين".

لكن الحقيقة أن ماريتا شوقت محبيها لحلقة جديدة من مسلسلها "حكايتي" الذي تلعب دور البطولة فيه أمام الإعلامي ​محمد قيس​ في تجربته التمثيلية الأولى، وتجسد ماريتا في المسلسل دور "سيرينا" بائعة ورد ويانصيب، تنتمي لعائلة متواضعة جدا. تعيش مع أبيها وأخوتها من دون أم. والدها "ليس المثل الصح"، فهو يمضي وقته بين شرب الكحول والمقاهي الليلية، هي الشقيقة البكر التي تعمل وتتحمل مسؤولية فوق طاقتها الى حد ما تنقلب موازين حياتها وتتزوج بطريقة "غير اعتيادية"، من هنا تبدأ قصتها."

تضطر ماريتا أن تتزوج من الممثل ​أسعد رشدان​ ضمن أحداث المسلسل الذي يكبرها بأكثر من 40 سنة لأنه غني ولكي تحسن وضع عائلتها المادي بعد ان اقنعها انه لن يستغلها وان الزواج سيكون ورقياً.

مسلسل حكايتي من كتابة ​فيفيان أنطونيوس​ وإخراج جورج روكز وهو يعكس واقع البلد في لبنان حيث تدور أحداثه في حي شعبي لمجموعة اشخاص من الطبقة الفقيرة، تعاني من المشاكل الاقتصادية ولديها خوف وهواجس مما سينتظرها.

أبطال مسلسل حكايتي:

ويضم المسلسل مجموعة من الممثلين اللبنانيين وهم الى بطلي العمل ماريتا الحلاني ومحمد قيس : جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، ​أسعد رشدان​، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام أبو سليمان، رينيه غوش، نتالي حموي، سليم حلال، جين قنصل وسواهم.