بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، منذ قليل لبحث عدد من الملفات الهامة.

ويبحث الاجتماع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار إزالة التعديات على نهر النيل ومنشئات الري.

كما يناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا.

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .