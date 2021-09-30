إزالة 130 حالة تعد على مساحة 28 ألف متر مبان و48 فدانا بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة ال ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ١٢١ حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة ٢٨ ألف و٩١١ متر و٩ حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٤٨ فدان و١٩ قيراط و ٣ سهم بمراكز ( بلبيس – منيا القمح – كفر صقر – فاقوس – أولاد صقر – ههيا – أبو كبير – ديرب نجم – الحسينية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.