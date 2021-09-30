دينا أبو السعود: كريم بينكي مكوناته طبيعية ويساعد على توحيد لون البشرة

قالت دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن أشعة الشمس الضارة هي الأشعة فوق بنفسجية، وتكون في وقت الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 مساء، مؤكدا أنه عند التعرض لأشعة الشمس في هذا الوقت تساعد على زيادة التصبغات.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم "ممدوح الشناوي ورنا عرفة"، إن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية 100%، من ضمنهم التوت البري ومستخلص العرقسوس، موضحة أن كريم بينكي يعمل على تقشير البشرة دون أي أضرار.

وتابعت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يساعد البشرة على إنتاج الكولاجين، الذي يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات.

يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كريم بينكي يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة، ويعمل على علاج جفاف البشرة، نتيجة وجود زبدة الشيا والكاكاو.