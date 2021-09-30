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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة 30 يوما.. غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أنه تنفيذا لأعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائرى، فقد تقرر إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة لذلك الأمر لمدة 30 يوما.

 

وطبقا للبيان فإن ذلك يأتي تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع الأوتو ستراد بالقاهرة، مما يستلزم الآتي:

 غلق مطلع الدائرى الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى.

 

تقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبى اتجاه مطلع الدائرى، إستكمال طريق الكورنيش اتجاه المعادى، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبرى النيل بدراوى فمطلع الدائرى اتجاه الجيزة.

 

على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة ثلاثون يوم.

 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وزارة الداخلية طريق الدائرى لتحويلات المرورية وتوسعة الطريق الدائرى

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