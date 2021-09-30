"إعمال العقل في فهم النص" موضوع خطبة الجمعة غدا

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة غدًا تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص - الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا".

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وشددت الأوقاف على جميع أئمتها الالتزام بنص الخطبة، ووقتها وعدم تجاوزها تجنباً لأي عقوبات وجزاءات تقررها الشؤون القانونية.

ترجمة خطبة الجمعة

استجابة لمطلب “ صدى البلد “ أعلنت زارة الأوقاف أنه تم ترجمة خطبة الجمعة المقبلة والتي حدد موضوعها ، بعنوان “ إعمال العقل في فهم النص ” الى لغة الإشارة ، مؤكده أن هذا القرار يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” ان ترجمة خطبة الجمعة من واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وأضاف جمعة أنه يتم ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف وكان آخر الخطب المترجمة خطبة الجمعة الماضية “ المواساة في القرآن الكريم ” وتم ترجمتها إلى إحدى عشرة لغة أجنبية.

وتابع: أما ترجمة الخطبة الى لغة الإشارة لخدمة أبنائا من الصم والبكم كانت بالفعل مستمرة عبر التليفزيون المصري إلا انها توقفت فجأة بالفعل ، وسيتم مخاطبة رئيس الإذاعة والتلفزيون المصري للوقوف على أسباب توقفها على أن يتم تجديد طلب اعادتها مرة أخرى وأتعهد بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن خدمة لذوي الهمم الذي يعد ذلك أحد حقوقهم علينا.